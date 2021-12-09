Falcon 9 з астрофізичною лабораторією стартувала на орбіту

Тяжка ракета-носій Falcon 9 у четвер стартувала на орбіту з малою астрофізичною лабораторією Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA для вивчення пристрою Всесвіту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Запуск було здійснено о 01:00 за часом Східного узбережжя США (08:00 за Києвом) зі стартового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

За повідомленням NASA, завданням місії IXPE є спостереження за джерелами рентгенівських променів. Дані дозволять астрономам краще зрозуміти природу нейтронних зірок, чорних дірок, квазарів, пульсарів та інших астрономічних об'єктів. Місія також вивчатиме активні ядра галактик.

На космічному апараті масою 320 кг встановлено три телескопи, призначені для вимірювання поляризованого рентгенівського випромінювання. Він буде виведений на екваторіальну орбіту заввишки 540 км. через 33 хвилини після запуску.

Термін служби супутника розрахований на два роки. Вартість проекту, що реалізується NASA спільно з Італійським космічним агентством (ASI), оцінюється в 188 млн. дол.

Перша багаторазова перша ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX, яка використовується для запусків вже вп'яте, приблизно через 8,5 хвилин після старту повинна буде здійснити керовану посадку на плавучу платформу-дрон Just Read the Instructions, яка знаходиться в Атлантицi.