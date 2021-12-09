Snapdragon 8 Gen 1 проти Apple A15 Bionic: перші тести

Відомий iнсайдер IceUniverse, опублікував результати тестування iPhone 13 Pro і смартфона на базі Snapdragon 8 Gen 1, які демонструють практично повний паритет між пристроями, повідомляє 3Dnews.

Чіп Apple A15 Bionic був запущений у вересні разом зі смартфонами серії iPhone 13. Пізніше MediaTek і Qualcomm представили власні флагманські чіпсети, такі як Dimensity 9000 і Snapdragon 8 Gen 1 відповідно, які мають скласти конкуренцію платформі Apple. Згідно з новими результатами бенчмарків, графічний процесор Adreno у складі Snapdragon 8 Gen 1 не поступається графіку Apple A15 Bionic.

У тесті T Rex смартфон iPhone 13 Pro набрав 451 бал, тоді як пристрій на базі Snapdragon 8 Gen 1 отримав 450 балів. Таку різницю можна списати на похибку.

Джерело зображення: HotHardware

А ось у тесті Manhattan ES 3.0 найновіший iPhone поступився супернику майже на 24%.

Джерело зображення: HotHardware

Навпаки, у тесті 3DMark Wild Life Unlimited у ролі наздоганяючого виступив Snapdragon 8 Gen 1, який продемонстрував на 12% нижчий результат.

Джерело зображення: HotHardware

Вперше за довгі роки чіп Qualcomm може зрівнятися у продуктивності з продуктом Apple. Тим не менш, слід дочекатися виходу реальних пристроїв на базі Snapdragon 8 Gen 1, щоб зрозуміти, чи так помітно підвищення продуктивності.