Офісна дієта: нутриціолог озвучила правила харчування на роботі

Здоровий спосіб життя не повинен бути з-під палиці, інакше рано чи пізно ви підете з правильного шляху, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Пам'ятайте, право на помилку - це нормально, але якщо це не входить в звичку. ⠀ Немає нормальної їдальні в офісі, кафе в окрузі дорогі... В результаті, який обід на роботі? У більшості випадків ви його пропускаєте, але протягом дня – цукерка, снек, печиво, або Ваш обід – чергова порція ролів або піци.

Нутриціолог Світлана Нікітчук перерахувала в Instagram правила харчування на роботі, які допоможуть зберегти фігуру і здоров'я. Робота - це певний режим. Ви приблизно знаєте, що будете робити кожен день. Чому ви виключаєте з цього режиму обід? Війна війною, а обід за розкладом.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Якщо все-таки обідаєте в їдальні, кафе, і немає можливості носити з собою їжу – вибираємо правильні здорові варіанти обіду. Овочі, гарнір (крупа, макарони з т/с), м'ясо, риба. ⠀Не рівняйтеся на інших. І не їжте за компанію. Особливо це стосується сабантуйчіков у вигляді замовлення піци, ролів. Приберіть з поля зору шкідливі цукерки, печиво, солоні горішки, чіпси і т.д., щоб уникнути механічного споживання. Не піддавайтеся щогодинним кофебрейкам колег. "Зроби паузу - з'їж Твікс" - не наша історія. Пийте воду!!! Що можна взяти з собою в якості перекусу крім обіду: ⠀