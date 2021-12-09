Що робити, якщо продуло шию

Біль у шиї може викликати особливого занепокоєння. Але у певних випадках вона є симптомом небезпечних станів здоров'я. Які заходи корисно вжити, якщо просто "продуло шию"? Можна накласти компрес, скористатися безрецептурним знеболювальний або нанести мазь, повідомляє Econet.ru.

"Продуло шию". Такими словами ми відзначаємо біль у ділянці шиї, яка дається взнаки після протягу або впливу холодного повітря. Зазвичай це симптом міозиту – запального болю у м'язах.

Які причини цього явища?

1. Підвищене навантаження

Під впливом холоду м'язи посилено втрачають тепло і виникає спазм. І нормальне фізичне навантаження при похолоданні передбачає більше м'язових зусиль.

2. Інфекція

Віруси застуди/грипу провокують м'язове запалення. На додаток, інфекція викликає збільшення лімфатичних вузлів на шиї. Подібний стан викликають біль при поворотах/нахилах голови.

Коли потрібна кваліфікована допомога

Біль у шиї зазвичай безпечна і йде сама по собі через час. Але дискомфорт може спричинити серйозні стани. На які ознаки слід звернути увагу та записатися на прийом до терапевта:

Біль у ділянці шиї з'явився після падіння / автомобільної аварії. Можливо пошкоджено хребет.

Неможливо нахилити/відкинути голову назад. Це симптоматика менінгіту.

Біль не йде, навіть коли голова перебуває у стані спокою.

Різка слабкість у нижніх кінцівках.

Почуття поколювання у пальцях.

Біль турбує вже кілька тижнів, людина втрачає вагу без причини.

Збільшені лімфатичні вузли.

Попри поширену думку, можна не обмежувати активність: рух допоможе м'язам відновитися. Якщо біль доставляє дискомфорт, можна вжити таких заходів.

1. Теплий/холодний компрес

Тепло розслаблює м'язи, які перебувають у напрузі, а холод знімає запалення та набряклість. Конкретних рекомендацій, який компрес виявиться більш ефективним для вас, немає. Ви самі зможете визначити, що приносить полегшення.

Якщо ви вирішили скористатися грілкою, наповненою гарячою водою/пакетом з льодом, корисно дотримуватися таких заходів:

Чи не прикладати компрес до відкритої шкіри. Знадобиться прошарок з натуральної тканини.

Не прикладати пакет із льодом довше 20 хв.

Прибрати компрес, якщо виник дискомфорт/шкірний покрив змінив свій відтінок.

2. Знеболювальний засіб без рецепта

Допоможе препарат на основі парацетамолу/ібупрофену. Краще порадитися з лікарем, якщо біль у ділянці шиї з'явився на тлі ГРВІ і ви вже проходите лікування препаратами. Певні медикаменти можуть мати у складі знеболювальні, і важливо уникнути перевищення дози.

3. Мазі від болю у м'язах

Ці мазі мають у складі ментол, саліцилат, капсаїцин. Перед нанесенням мазі на шкірний покрив шиї можна протестувати її на шкірі руки: це покаже наявність або відсутність алергії. Не слід накладати мазь під будь-який компрес.

Відразу ж видаліть мазь з поверхні шкіри, якщо виникли такі симптоми як печіння, свербіж, почервоніння.