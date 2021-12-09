У Львові невідомий погрожував підірвати дев'ять ТРЦ

Увечері 8 грудня правоохоронцям надійшла інформація про замінування дев'яти торгових та торговельно-розважальних центрів. Невідомий вимагав викуп у розмірі 20 мільйонів доларів, повідомляє Сьогодні.

Про це розповіли у Департаменті з цивільного захисту Львівської ОДА.

Повідомили про замінування наступних ТРЦ: Victoria Gardens, King Cross Leopolis, Forum Lviv, "Магнус", "Опера Пасаж", "Роксолана", "ІнтерСіті", "Скриня", "Сихів".

Зокрема, з ТРЦ Victoria Gardens евакуювали близько 1000 осіб персоналу та відвідувачів. З торгового центру "Форум" евакуювали 1418 відвідувачів та 450 осіб персоналу.

Проводяться заходи щодо встановлення особи, яка надала хибне повідомлення.

Останнім часом в Україні помилкові "мінування" – не рідкість. У Кримінальному кодексі для "жартівників" передбачено суворе покарання.

Так, згідно з українським законодавством, за хибне повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності загрожує до 8 років ув'язнення.