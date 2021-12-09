США та НАТО погодили дії на випадок вторгнення РФ в Україну

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен у середу, 8 грудня, обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом варіанти дій Альянсу у разі вторгнення РФ в Україну, повідомляє Корреспондент.

"Держсекретар Ентоні Блінкен поговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили розмову президента Байдена з президентом Росії Путіним, що відбулася 7 грудня. Також вони обговорили варіанти дій НАТО у разі подальшої російської агресії проти України", - наголошується в заяві Держдепартаменту США.

Про які саме дії йдеться, не уточнюється.