Світовий авторинок у 2022 році зросте - прогноз Fitch

Ситуація з продажу на глобальному авторинку в 2022 році може покращитися на тлі подальшого відновлення попиту та поступового пом'якшення проблем із ланцюгами постачання. Такий прогноз опублікувало міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, повідомляє Autoconsulting.

В агентстві вважають, що світові продажі автомобілів зростуть у 2022 році. Проте показник буде нижчим за 2019 рік приблизно на 6%.

У Китаї, як очікується, в 2021 році буде продано 21,8 млн легкових автомобілів, а в 2022 році - 23,3 млн. У США продажі наступного року підвищаться до 16,2 млн з очікуваних 15,2 млн у 2021 році. У Європі за підсумками 2022 року буде продано 12,8 млн машин, у 2021 - 11,6 млн, згідно з прогнозом Fitch.

Очікується, що доступність напівпровідників для автомобільної галузі помірно зростатиме протягом усього 2022 року, проте через пандемію ризики в автосекторі зберігаються, зазначають експерти рейтингового агентства. Вони дотримуються "нейтрального" прогнозу для сектора.