У Херсоні відмовилися перейменувати вулицю Московську

Мешканці Херсона виступили проти перейменування вулиці Московської на честь родини Фальц-Фейнів – великих землевласників колишньої Таврійської губернії та засновників заповідника "Асканія-Нова", повідомляє Українська правда.

"Загалом участь в громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонці, з яких 120 виступили "за", 213 "проти" та 30 осіб утримались. Тому вулиця Московська поки що лишається зі старою назвою", - повідомляє пресслужба Херсонської міськради.

Зазначається, що громадські обговорення щодо перейменування вулиці Московської на вулицю імені родини Фальц-Фейнів відбулися ще у вересні. Тоді участь в обговоренні взяли 65 осіб (13 підтримали, 22 висловились проти).

Потім до 8 листопада херсонці ще могли надіслати власні пропозиції щодо цього питання.

За цей час на ім’я міського голови Ігоря Колихаєва та комісії надійшло 8 листів (7 – від громадських організацій з підтримкою перейменування та 1 колективне звернення від мешканців вулиці Московської, які виступили проти).

Таким чином, вулиця поки матиме стару назву.

Водночас у міськраді наголосили, що містяни мають право знову ініціювати процес перейменування.