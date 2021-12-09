У Києві втретє відбудуться змагання Дабл Тріпл Snow Fest

У Києві вже втретє відбудеться Дабл Тріпл Snow Fest – змагання сноубордистів та лижників, повідомляє УНІАН.

Як повідомляє народний депутат Анна Пуртова на своїй сторінці в Facebook, ця подія стане найбільшою з подібних форматів в Європі.

"Разом із командою проекту у самому центрі столиці ми влаштовуємо цей міжнародний турнір – і з кожним разом він стає все більш масштабним! Тимчасовий сноупарк за традицією буде розміщено під Аркою дружби народів" , - зазначає нардеп.

За словами Пуртової, в цьому році тематикою оформлення стане опера, а трюки відбуватимуться просто в оксамитових декораціях, на театральних сходах та над роялем. Очікується, що загальна площа конструкції складе 1400 квадратних метрів, а висота − 20 метрів.

Цьогоріч на змагання до Києва завітають гості з 20 країн, включаючи США, Францію, Австрію, Грузію, Нідерланди, Велику Британію, Норвегію, Данію та інші.

Анна Пуртова, як голова групи з міжпарламентських зв'язків в Ради з міжпарламентських зв’язків з ОАЕ, зазначила, що в цьому році збере окремий фан-клуб з послів країн-учасників.

За словами організаторів, подія складатиметься з двох частин: української кваліфікації 17 грудня та міжнародниого контесту 18-19 грудня. В обох буде по дві категорії — ейр (трюки на трампліні) та джиб (трюки на перилах).

"Спортсмени змагатимуться за сумарний призовий фонд понад 16 тис. євро, а також спеціальні призи за найкращий трюк. Окремо зауважу, що на змаганнях більшає кількість дівчат: вперше у жіночому заліку візьмуть участь представниці з шести країн" , - зазначила Пуртова.

Нагадаємо, що у 2020 за карантинних обмежень вдалося провести контест за участі 80 райдерів з 18 країн. Переможцями стали американець Драйден Гарднер, нідерландець Джессі Огустінус та чех Деніел Ханка.