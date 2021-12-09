Фанати "Динамо" влаштували бійку перед матчем із "Бенфікою"

Перед матчем футбольної Ліги чемпіонів, у якому 8 грудня "Бенфіка" обіграла "Динамо", у Лісабоні сталася бійка за участю фанатів українського та португальського клубів. У зіткненні із застосуванням піротехніки взяли участь кілька десятків ультрас, повідомляє Обозреватель.

Про інцидент пише португальське видання Record.pt. Хулігани влаштували з'ясування стосунків біля арени "Естадіу Да Луж", зійшовшись урукопашну та кидаючи один в одного різні предмети.

Втім, у справу дуже швидко втрутилася місцева поліція. З сиренами на місце події примчалося кілька додаткових автомобілів правоохоронців та машин швидкої допомоги.

Спокій біля стадіону було відновлено. Інформації про травмованих та затриманих не надходило. Деякі динамівські групи ультрас написали про перемогу над суперниками.

Нагадаємо, "Динамо" завершило груповий етап елітного єврокубку на останньому, четвертому місці в групі. Підопічні Мірчі Луческу у шести матчах набрали лише одне очко, зігравши ще у вересні у Києві внічию з "Бенфікою" (0:0). А єдиний м'яч вони забили у домашній грі з німецькою "Баварією" (1:2).