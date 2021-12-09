В Україні затвердили програму перепису населення

На спільному засіданні президії НАН України та колегії Державної служби статистики схвалили Програму перепису населення України, що відбудеться у 2023 році, повідомляє Depo.ua.

"Програма узгоджена з вимогами національного законодавства, містить понад 50 питань та визначає список демографічних та соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств та житлових умов населення", – наголошується у повідомленні на Facebook-сторінці Державної служби статистики.

Академік НАН України Елла Лібанова зазначила, що " людський капітал є основною рушійною силою розвитку країни" . За її словами, інформаційна цінність перепису населення переважно залежить від переліку питань, з яких здійснюється опитування. Відповіді повинні визначити інформацію, яка дозволить охарактеризувати умови життя кожної людини, її роль у домогосподарстві, сім'ї та суспільстві загалом, а також провести міжнародні зіставлення.

Голова Держстату Ігор Вернер представив проєкт програми всеукраїнського перепису населення та основні блоки питань, з яких здійснюватиметься збір інформації щодо:

основних демографічних характеристик (вік, стать, місце народження тощо);

етнічного походження, мовних ознак та громадянства;

освіти;

джерел засобів існування;

зайнятості;

міграційної активності;

визначення статусу інвалідності;

житлових умов.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму відеозверненні до учасників засідання наголосив на необхідності проведення перепису для майбутнього ефективного розподілу коштів та прийняття рішень на основі якісних статистичних даних, а також подякував науковій спільноті за активну участь у підготовці програми перепису.

Наголошується, що з рішенням провести перепис привітав нашу державу голова Фонду народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine Хайме Надаль. Він запевнив, що Фонд надаватиме всіляку підтримку уряду України під час перепису населення.