Психологи назвали три ознаки безнадійних стосунків

Психологи назвали три ознаки безнадійних стосунків

Психологи назвали ознаки того, що ваші стосунки безнадійні. Фахівці кажуть, що не варто триматися за партнера, якщо стає очевидно, що союз з ним приречений на крах. І жодні квартирні, фінансові питання, діти, "ой, що люди скажуть", не мають ставати причинами того, що ви чіпляєтесь за цей здутий рятівний круг, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Ознака № 1: Відсутність підтримки

Це нормально - розраховувати, що ваш партнер візьме на себе частину обов'язків - фінансових, побутових, підтримає у складних ситуаціях. Якщо ж ви розумієте, що простіше зробити самому (самій), аніж вислуховувати, просити - це неправильно. Тим більше, якщо партнер вам заявляє: "А як би ти з цим впоралася (впорався), якби мене не було поруч".

Ознака № 2: Відсутність взаєморозуміння

Якщо воно порушене, то партнери завжди будуть себе почуватися незадоволеними. Ви відчуваєте, що вам банально ні з ким поговорити про те, що непокоїть, покласти голову на плече чи на коліна близькій людині - в вашій парі проблеми, і серйозні.

Ознака № 3: Постійна незадоволеність один одним

Взаємні причіпки, сварки, скандали - значить, що ваш сімейний баланс порушився. Причіпки і звинувачення зазвичай не виникають на порожньому місці. Можливо, партнери перестали відчувати почуття один до одного або виявилися несумісні в побуті. Згодом конфлікти будуть тільки накопичуватися, і спільне життя стане просто нестерпним.

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