Луческу підбив підсумки виступу "Динамо" у Лізі чемпіонів

У середу, 8 грудня, свій заключний поєдинок у поточному єврокубковому сезоні зіграло "Динамо". У 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів кияни в Лісабоні програли "Бенфіці" (0:2), повідомляє УНІАН.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу підбив підсумки виступів на міжнародній арені для своєї команди.

"Я задоволений якістю гри своєї команди в цій найсильнішій групі зі складними суперниками. Але ні в якому разі не можу бути задоволений результатами, тому що ми могли набрати і більше очок. Однак не варто забувати, що вся наша задня лінія, всі захисники – це молоді гравці, яким по 19-21 років. Їх молодість і відсутність досвіду поки що не сприяють якості гри в обороні.

Не варто забувати, що майже у всіх матчах ми на рівних грали з серйозними суперниками, грандами з нашої групи. Я задоволений якістю гри і зростанням своїх гравців. Мене турбує одне - вони починають грати тільки після того, як зникає тиск після допущених помилок і пропущених голів", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо" .

Бенфіка - Динамо: підсумки матчу