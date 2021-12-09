У момент, коли сильна емоція опановує всю нашу свідомість і тіло, ми опиняємося якимось почуттям, з яким, здається, неможливо впоратися. Найчастіше ми намагаємося придушити емоцію на корені, ігнорувати її або використовувати інші засоби захисту від емоції, повідомляє Обозреватель.

Однак, іноді виникає така сила емоція, яку не зупиняють ніякі захисту і вона безконтрольно проривається назовні.

7 кроків, які допоможуть впоратися, коли емоції переповнюють

СТОП. Зупинися. Дихай. Концентруйся на видиху, і вдих вийде сам собою. Запитай себе: "Що я відчуваю?" Йдеться саме про відчуття в тілі (холодно, тепло, тремтіння, стискаюся, розширююсь і так далі) та емоції (радість, сум, обурення, гнів, образа, огида – і далі за списком). Спостерігай. На чому зараз сфокусовано мою увагу? Про що я думаю? На що я таким чином реагую? Я можу якось впливати на те, що відбувається? Розшир кут огляду. Те, що мене змушує так реагувати, це факт чи думка? Що б про таку ситуацію могли сказати інші люди? Яку пораду я запропонував би другу, який потрапив у схожу ситуацію? Наскільки важливою є ця ситуація прямо зараз? Зроби те, що у твоїх силах. Розглянь варіанти та наслідки. Вибери найкращий варіант. Життя триває?

Пропоную вам роздрукувати картки з коротким перерахуванням етапів, носити їх із собою та використовувати за потреби.