На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина: загинув військовий

У Міноборони Вірменії у четвер, 9 грудня, повідомили про обстріл на східній ділянці кордону з азербайджанської сторони. В оборонному відомстві Азербайджані, у свою чергу, заявили про провокацію з боку Вірменії та повідомили про загибель військового, повідомляє Корреспондент.

"Пізно ввечері 8 грудня підрозділи Збройних сил Азербайджану відкрили вогонь з вогнепальної зброї різного калібру у напрямку бойових позицій Збройних сил Вірменії, розташованих у східній частині вірмено-азербайджанського кордону. Діями у відповідь вогонь противника було придушено" , - йдеться в повідомленні Міноборони Вірменії.

Там також повідомили, що з вірменської сторони постраждалих немає.

Тим часом у Баку поклали відповідальність за цей інцидент на військово-політичне керівництво Вірменії.

"Внаслідок чергової провокації, скоєної Збройними силами Вірменії вночі 8 грудня на Кельбаджарському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону, загинув військовослужбовець Асіф Алієв" , - повідомили у Міноборони Азербайджану.

У відомстві також додали, що азербайджанська армія придушила противника.