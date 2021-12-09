Криворіжець отримав два роки в'язниці за підробку свідоцтва про вакцинацію
Мешканець Кривого Рогу отримав два роки в'язниці за підробку міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу, повідомляє Ліга.net.
За даними поліції, 42-річний криворіжець на початку листопада купив у малознайомої людини печатки лікаря та лікарні, а також флешку з бланками міжнародного свідоцтва про вакцинацію.
Після цього він на принтері роздрукував бланк, проставив на ньому печатки та розмістив в інтернеті оголошення про продаж міжнародних свідоцтв за 1200 грн.
Жовтневий суд Кривого Рогу визнав його винним у підробці документів. Чоловік засуджений на два роки та один місяць в'язниці.