Румунія змінила правила в’їзду в країну

Румунія оновила правила в’їзду осіб на територію країни в умовах пандемії COVID-19, повідомляє Укрiнформ.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Відповідно до інформації, наданої румунською стороною, у період з 00:00 10.12.2021 року по 24:00 08.01.2022 року, в’їзд на територію Румунії, без необхідності проходження 14-денної ізоляції за домашньою/задекларованою адресою, можливий лише для осіб, які, окрім сертифіката про вакцинацію, мають сертифікат про негативний результат тесту RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2 (зокрема виданий Україною виключно відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (портал "Дія" та мобільні додатки), проведеного не більше ніж за 48 годин до в’їзду в Румунію.