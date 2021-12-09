Rocket Lab вивела на орбіту два розвідувальні супутники

Супутники компанії BlackSky дозволяють отримувати оптичні зображення з роздільною здатністю 50-90 см з висоти 430 км, повідомляє Корреспондент.

Американська компанія Rocket Lab запустила ракету-носій Electron з космодрому в Новій Зеландії. Вона успішно вивела на орбіту два розвідувальних супутники. Про це повідомила компанія у Twitter у четвер, 9 грудня.

Запуск легкої двоступінчастої ракети з розгінним блоком Kick Stage Curie було проведено о 13:02 за місцевим часом (о 02:02 за часом Києва) зі стартового майданчика на півострові Махія. Виведення супутників на задану орбіту в рамках місії, що отримала назву A Data With Destiny, було здійснено приблизно через годину після старту ракети.

"Місію завершено успішно! Electron успішно розгорнув два супутники", – йдеться в повідомленні .

Ідеться про міні-супутники дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) американської компанії геопросторової розвідки BlackSky. Ці апарати вагою близько 55 кілограмів кожен увійшли до складу орбітального угруповання, яке до 2022 року має складатися з 16 супутників. Вони дозволяють отримувати оптичні зображення з роздільною здатністю 50-90 см з висоти 430 км. З нинішнім запуском BlackSky має у своєму розпорядженні на орбіті вже 12 аналогічних супутників.

Космічні апарати, крім послуг для приватних компаній, також виконуватимуть завдання на користь Пентагону і розвідслужб США.

Ракета Electron може виводити на низьку орбіту до 250 кілограмів вантажу. Вартість пуску ракети - від $4,9 млн до $6,6 млн, це надзвичайно мало в порівнянні з вартістю виведення на орбіту вантажів за допомогою ракет середнього і важкого класів. Так Rocket Lab прагне здійснити революцію на ринку ракетно-космічних послуг. Компанія вже вивела на орбіту 109 супутників.