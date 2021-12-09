У МОЗ визнали, що до статистики потрапляє менше 50% випадків коронавірусу

В Україні більше інфікованих коронавірусом, ніж зазначено в офіційній статистиці, оскільки до неї потрапляє менше 50% випадків. Так відбувається, тому що більшість хворіє у легкій формі і не звертається до лікарів, повідомляє Страна UA.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю "24 каналу".

"Ми дивимося на кількість людей, які перехворіли, і розуміємо, що ми виявляємо десь 40% усіх хворих. Інші 60% не виявляються, і це нормальна світова практика, оскільки велика кількість людей хворіє легко, не звертаючись до лікаря. Це призводить до того, що кількість інфікувань у домогосподарстві або за його межами може збільшуватись" , – пояснив міністр.

Крім того, він розповів, що наступні хвилі коронавірусу мають бути не такими агресивними, як попередні, але це залежить від того, чи з'являтимуться нові мутації коронавірусу.