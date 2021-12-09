Вправи на велотренажері: скинути вагу та підвищити витривалість
Є чимало дієвих тренувань у домашніх умовах. Один із найефективніших варіантів – вправи на велотренажері, повідомляє Menslife.
Велотренажер дозволяє проводити кардіотренування. Він приносить чимало користі організму:
- Спалюються зайві кілограми.
- Поліпшується стан легень.
- Нормалізується циркуляція крові.
- Тіло стає стрункішим.
- Розробляються та зміцнюються м'язи ніг.
- Також з його допомогою зміцнюється серцевий м'яз та підвищується витривалість.
- Велотренажер сприяє як спалювання калорій, а і їх перетворення на енергію. Ризик отримати на ньому невисоку травму.
Навіть людям, які мають захворювання суглобів та хребта, тренування на велотренажері дозволені. Згідно з дослідженнями, за 60 хвилин тренування можна позбутися 500 калорій.
Оптимальний час для тренувань
У виборі часу орієнтуйся на біоритми свого організму. Жайворонкам краще тренуватися вранці, а совам – у другій половині дня. Після пробудження та до початку тренування має пройти кілька годин. Не слід сідати на велотренажер менш як за 2 години до сну. Після їди має пройти 90 хвилин, тільки потім потрібно приступати до вправ. За 60 хвилин до початку роботи на тренажері не можна курити, пити каву і приймати ліки. Рясне питво не рекомендується.
Кому заняття на велотренажері протипоказані?
До початку тренувань потрібно проконсультуватися з лікарем, щоб унеможливити протипоказання по здоров'ю. Якщо після перших занять з'явилася задишка, нудота, запаморочення, болі відчуття, від тренувань варто утриматися.
Основні протипоказання:
- Ішемічна хвороба серця та стенокардія.
- Астма. Гіпертонія (стадія 2 та 3).
- Запалення венозних стінок.
- Злоякісні утворення.
- Тахікардія.
- Загострення цукрового діабету.
Щоб досягти бажаного результату, важливо робити вправи регулярно. Велотренажер – відмінний спосіб тримати себе у добрій формі та не залежати від погоди та графіка тренера (без якого можна обійтися).