У зоні ООС журналістам зі США показали Javelin
У зоні проведення ООС українські військові показали журналістам зі США протитанкові комплекси Javelin, повідомляє Корреспондент.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу ABC News.
"Сьогодні вранці українські військові повели нас подивитися протитанкові ракети Javelin, які США поставили на схід України", - написав у Twitter журналіст Патрік Рівел.
Кореспондент ABC News Ян Паннелл повідомив, що на сході України напруженість зростає після телефонної розмови президента США Джо Байдена із президентом РФ Володимиром Путіним.