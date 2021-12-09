У зоні ООС журналістам зі США показали Javelin

У зоні проведення ООС українські військові показали журналістам зі США протитанкові комплекси Javelin, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу ABC News.

"Сьогодні вранці українські військові повели нас подивитися протитанкові ракети Javelin, які США поставили на схід України" , - написав у Twitter журналіст Патрік Рівел.

Ukraine usually doesn’t show the Javelin missiles near the frontline. For years the US made it keep them far away from it. But they’ve been deployed there since 2020. We were told they’ve only be fired a handful of times. They haven’t needed to much for now. pic.twitter.com/GWYgqjnih9 — Patrick Reevell (@Reevellp) December 8, 2021

Кореспондент ABC News Ян Паннелл повідомив, що на сході України напруженість зростає після телефонної розмови президента США Джо Байдена із президентом РФ Володимиром Путіним.