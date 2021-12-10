3 різних "Гранатових браслетів" на Новий рік-2022
"Гранатовий браслет" – новорічна класика. Попри те, що його не дуже зручно їсти через зерна граната, багато хто ставить його по центру святкового столу, повідомляє Сьогодні.
Це не новий салат. У тому сенсі, що відомий він не один десяток років, й не дивно, що його варіяцій існує безліч.
Гранатовий браслет з печерицями
Інгредієнти:
- Гранат, буряк, куряча грудка – по 1 шт.
- Картопля – 3 шт.
- Морква – 2 шт.
- Печериці – 300 г
- Майонез – 200 г
- Сіль
Як приготувати:
- Картоплю, буряк та моркву відварити. Печериці очистити, порізати невеликими кубиками та обсмажити на олії. Посолити за смаком.
- Курячі грудки відварити до готовності й порізати невеликими кубиками.
- На велику круглу тарілку викласти листя салату, а в середину поставити склянку. Навколо склянки першим шаром викласти терту на великій тертці картоплю. Змастити майонезом.
- Викласти натерту на дрібній тертці моркву, знову змастити майонезом. Викласти нарізану курячу грудку, покрити майонезом.
- Наступний шар – обсмажені печериці, намазати майонезом.
- Викласти тертий на дрібній тертці буряк, рясно змастити майонезом.
- Прикрасити зернами граната.
"Гранатовий браслет" із сиром
Інгредієнти:
- Гранат, куряча грудка – по 1 шт.
- Яйця – 3 шт.
- Сир – 150-200 г
- Цибуля – 1 шт.
- Сік лимона
- Майонез
Як приготувати:
- Курку відварити, розділити на волокна і збризкати соком лимона. Посипати дрібно нарізаною цибулею, попередньо обробленим окропом. Змастити майонезом.
- Натерти сир. Розкласти на шар курки. Змастити майонезом.
- Наступний шар – натерте варене яйце. Шар також змастити майонезом.
- Останній шар – зерна граната.
"Гранатовий браслет" з горіхами
Інгредієнти:
- Картопля, морква, яйця – по 3 шт.
- Курячий філе, буряк – по 1 шт.
- Волоські горіхи – 3-4 шт.
- Гранат – 1 великий
- Майонез
Як приготувати:
- Картоплю, морква, яйця відварити та натерти на тертці. Філе відварити та дрібно нарізати. Гранат очистити та розібрати на зерна.
- Поставити в центр тарілки склянку і навколо неї зібрати салат шарами: картопля, морква, куряче філе, яйця, подрібнені волоські горіхи, буряк, зерна граната. Кожен шар змастити майонезом.