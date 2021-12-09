Український генпрокурор перебуває з першим за 19 років візитом до Мін'юсту США

Генпрокурор України Ірина Венедиктова в США зустрілася із заступником генпрокурора США Кеннетом А. Політом-молодшим та його заступником та радником Брюсом К. Шварцем, повідомляє Корреспондент.

Цьогорічний візит став першим візитом українського генерального прокурора до Міністерства юстиції США з 2002 року.

Американська сторона відзначила високий рівень та тісну взаємодію з Офісом генпрокурора України. США та Україна беруть участь у двосторонньому Договорі про взаємну правову допомогу, це допомагає у проведенні розслідувань та судового переслідування.

"Екстрадиційна співпраця між нашими країнами розвивається досить динамічно - за останній рік ми видали в США стільки ж людей, скільки за попередні 4 роки разом узяті. І я переконана, що ми й надалі діятимемо злагоджено та ефективно в рамках кримінальних проваджень", - - сказала Венедиктова.

Партнери зі США також високо оцінили підтримку Офісу генпрокурора та українських правоохоронних органів у міжнародних операціях у сфері протидії кіберзлочинності. У цьому контексті Ірина Венедиктова нагадала про нинішню міжнародну операцію з викриття хакерської групи, яка розповсюджувала шкідливе програмне забезпечення Emotet.

Крім того, генпрокурор додала, що українська прокуратура відкрита до розвитку співпраці у сфері кібербезпеки, спільних проєктів із захисту інтелектуальної власності, протидії екологічним злочинам та торгівлі людьми.

Нарешті, ОГП зараз працює з партнерами та експертами США над функціональним аналізом усіх рівнів прокуратури України та Концепції розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку.