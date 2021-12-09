Amazon в Італії оштрафовано на мільярд євро

Антимонопольна служба Італії оштрафувала онлайн-рітейлер Amazon на 1 мільярд 128 мільйонів євро за "зловживання домінуючим становищем на ринку", йдеться у заяві Управління з охорони конкуренції та ринку (AGCM), повідомляє Прайм.

Як зазначає регулятор, магазин скористався "становищем абсолютного домінування на італійському ринку" , яке дозволило йому розвинути та просунути власний сервіс доставки, завдавши тим самим шкоди іншим службам, що працюють у логістичній сфері на цьому ринку інтернет-торгівлі.

Антимонопольники вважали, що група компаній Amazon пов'язала послуги доставки з доступом до сукупності "переваг для забезпечення видимості та покращення перспектив продажу" на онлайн-платформі. Серед них виділяється програма лояльності Prime, яка спрощує продаж постійним споживачам та клієнтам, які купують товари за підпискою, зазначає AGCM.

Prime також дозволяє брати участь у розпродажах, що проводяться Amazon, і збільшує ймовірність того, що як рекомендований буде обрана пропозиція конкретного продавця. Таким чином, Amazon не дозволив стороннім продавцям асоціювати лейбл Prime із пропозиціями, на які не поширюється власна послуга доставки Amazon.

Крім того, для продавців, які використовують логістику ритейлера, не застосовується його система оцінок, порушення якої могло б призвести до заморожування профілю у тих, хто не працює з Amazon як доставник, зазначив регулятор.

"Тим самим Amazon завдала шкоди конкуруючим логістичним операторам інтернет-торгівлі, не дозволяючи їм пропонувати себе онлайн-продавцям як постачальники послуг, які можна порівняти за якістю з тими, що надає Amazon. Таким чином, подібні дії збільшили розрив з потужністю Amazon і в конкуренції з доставці замовлень онлайн-комерції", - йдеться в повідомленні.

Великий штраф, як зазначається, обумовлений обсягами і тривалістю практик і розмірами самої групи Amazon. Виправлення порушень проходитиме під спеціальним наглядом з боку антимонопольної служби.