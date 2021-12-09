Fitch знизило рейтинг китайського девелопера Evergrande

Рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг дефолту емітента для китайського девелопера Evergrande з рівня С – "близький дефолт" – до рівня RD – "обмежений дефолт", повідомляє ТАСС.

Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті був знижений у материнської компанії Evergrande та її дочірніх структур – Hengda Real Estate Group та Tianji Holding Limited. Агентство змінило рейтинг компаній після того, як Tianji Holding Limited пропустила 6 листопада виплати за облігаційними купонами на $645 млн, а 6 грудня, після завершення періоду відстрочення платежу, не виплатила купони на $590 млн.

Evergrande - будівельно-інвестиційна компанія, яка зазнає значних фінансових труднощів на тлі невиплати боргів кредиторам, призупинення робіт на ряді будівельних майданчиків та прострочення здачі попередньо проданої нерухомості. 14 вересня Evergrande повідомила, що дві з її дочірніх компаній не виконали гарантійних зобов'язань щодо продуктів управління капіталом на 934 млн юанів (близько $145 млн). Відповідно до заяви, це може призвести до перехресного дефолту (невиконання одного боргового зобов'язання сприймається як дефолт і з іншого).