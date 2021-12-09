Infiniti QX50 отримав чергову порцію оновлень

Для 2022 модельного року компанія Infiniti підготувала низку доробок для популярного кросовера QX50. Новинка отримала розширений пакет опцій та електронних помічників водія, повідомляє Обозреватель.

У компанії Infiniti постійно проводять оновлення модельної гами та вносять зміну в комплектацію та набір обладнання для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. Для Infiniti QX50 2022 року виробник підготував чергову порцію оновлень.

2022 Infiniti QX50. Джерело: Infiniti

Початкова версія QX50 Pure пропонується на американському ринку за ціною від 39 тисяч доларів. У її базову комплектацію додали фірмову систему напівавтономного керування ProPILOT Assist, яка включає адаптивний круїз контроль та систему утримання автомобіля у смузі руху. Крім того, автомобіль отримав дзеркало заднього виду, що само затемнюється, і додатковий порт USB Type C для пасажирів на задньому ряду. Також до списку опцій увійшла система безключового доступу Intelligent Key, яка тепер дозволяє відкривати не тільки передні, а й задні двері, а ручки всіх дверей отримали світлодіодне підсвічування, яке спрацьовує при розблокуванні дверей.

Для версії QX50 Luxe, вартість якої стартує з $42 350, також пропонується стайлінг-комплекту, що включає чорні корпуси дзеркал, задній дифузор в колір кузова, 20-дюймові диски з двоколірним забарвленням та інші опції.

Версія QX50 Essential, яка обійдеться в $46 800, отримала також передні крісла з функцією вентиляції та підігріву, підігрів кермового колеса та преміальну аудіосистему Bose з 16-ма динаміками.

Cалон Infiniti QX50. Джерело: Infiniti

Для модифікації QX50 Sensory, за яку просять від $51 500, підготували перфороване оздоблення салону із семі-анілінової шкіри із замшевими вставками Ultrasuede, підігрів сидінь другого ряду, електропривод дверей багажника, а також додаткову підтримку для поперекової області на кріслі водія.

Топова комплектація QX50 Autograph за $56 950 має у своєму арсеналі повний набір доступних опцій, а також повний привід.

Незалежно від вибору, всі QX50 оснащуються інноваційним 2-літровим турбованим мотором VC-Turbo зі змінним ступенем стиснення. Він розвиває потужність 272 к.с., а момент, що крутить, досягає 379 Нм. У парі з ним працює безступеневий варіант CVT.