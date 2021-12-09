Infiniti QX50 отримав чергову порцію оновлень
Для 2022 модельного року компанія Infiniti підготувала низку доробок для популярного кросовера QX50. Новинка отримала розширений пакет опцій та електронних помічників водія, повідомляє Обозреватель.
У компанії Infiniti постійно проводять оновлення модельної гами та вносять зміну в комплектацію та набір обладнання для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. Для Infiniti QX50 2022 року виробник підготував чергову порцію оновлень.
Початкова версія QX50 Pure пропонується на американському ринку за ціною від 39 тисяч доларів. У її базову комплектацію додали фірмову систему напівавтономного керування ProPILOT Assist, яка включає адаптивний круїз контроль та систему утримання автомобіля у смузі руху. Крім того, автомобіль отримав дзеркало заднього виду, що само затемнюється, і додатковий порт USB Type C для пасажирів на задньому ряду. Також до списку опцій увійшла система безключового доступу Intelligent Key, яка тепер дозволяє відкривати не тільки передні, а й задні двері, а ручки всіх дверей отримали світлодіодне підсвічування, яке спрацьовує при розблокуванні дверей.
Для версії QX50 Luxe, вартість якої стартує з $42 350, також пропонується стайлінг-комплекту, що включає чорні корпуси дзеркал, задній дифузор в колір кузова, 20-дюймові диски з двоколірним забарвленням та інші опції.
Версія QX50 Essential, яка обійдеться в $46 800, отримала також передні крісла з функцією вентиляції та підігріву, підігрів кермового колеса та преміальну аудіосистему Bose з 16-ма динаміками.
Для модифікації QX50 Sensory, за яку просять від $51 500, підготували перфороване оздоблення салону із семі-анілінової шкіри із замшевими вставками Ultrasuede, підігрів сидінь другого ряду, електропривод дверей багажника, а також додаткову підтримку для поперекової області на кріслі водія.
Топова комплектація QX50 Autograph за $56 950 має у своєму арсеналі повний набір доступних опцій, а також повний привід.
Незалежно від вибору, всі QX50 оснащуються інноваційним 2-літровим турбованим мотором VC-Turbo зі змінним ступенем стиснення. Він розвиває потужність 272 к.с., а момент, що крутить, досягає 379 Нм. У парі з ним працює безступеневий варіант CVT.