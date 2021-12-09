Яку кімнатну рослину подарувати на Новий рік чи Різдво

Попереду тривалі новорічні вихідні та довгоочікувані свята. У цей час практично всі дарують подарунки. Часто виникає питання – що гарне та корисне обрати для близької людини, друзів чи родича на Новий рік та Різдво, повідомляє Профиль.

Кімнатна рослина – саме такий подарунок, який принесе користь та прикрасить будь-який будинок. Воно пожвавить святковий стіл і надовго залишиться в будинку, насичуючи повітря киснем.

Пуансетія

Однією з рослин, відповідним як такий подарунок є пуансетія. Її часто називають "різдвяною зіркою", так як щороку наприкінці грудня на ній з'являється яскраве велике листя червоного або іншого кольору, схоже на велику квітку.

Фото Pixabay

Гіацинт

Гарним подарунком стане і гіацинт у гарному горщику. Крім того, що він ніжний та красивий, він ще й випромінює приємний аромат.

Фото Pixabay

Лаврове дерево

Лаврове дерево – теж ароматна та корисна рослина. Його можна обрізати за формою новорічної ялинки та прикрасити. Потрібно дотриматися лише одного важливого правила – поставити рослину біля вікна, тому що лавр любить добре освітлені місця.

фото: instagram

Розмарин

Також можна на Новий рік чи Різдво подарувати розмарин. Його листя має виражений запах і використовується у приготуванні страв.

фото: instagram

Китайський в'яз

Для тих, у кого немає багато часу на догляд за рослиною, підійде деревце бонсай, наприклад, китайський в'яз, що у висоту досягає 60 см. Він не вимагає особливого догляду – лише достатньої кількості світла та постійну вологість.

Гарденія

Гарна як подарунок квітуча гарденія. Ніжні світлі квітки ефектно виглядають на тлі темно-зеленого листя і приємно пахнуть.