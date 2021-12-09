SsangYong виводить на ринок свій перший електрокросовер

Електричний кросовер Korando e-Motion від компанії SsangYong є першим акумуляторним автомобілем марки. Виробник покладає на нього великі надії. Тож першими новинку отримають мешканці країн Європи, повідомляє Автоцентр.

Модель не є абсолютною новою. Це вже відомий кросовер, сімейство якого поповнилося електричною версією. Вперше її презентували влітку цього року. Щоправда, тоді компанія опублікувала лише кілька знімків і частково розкрила характеристики. Напередодні виходу ринку корейська марка озвучила можливості електрокара, ось вони не виправдали очікування потенційних покупців.

Зокрема, рух Korando e-Motion буде приводити один електромотор, встановлений на передній осі, потужністю 190 к.с. і крутним моментом 360 Нм. Запас ходу до 340 км. забезпечує акумуляторна батарея на 61,5 кВтг, ємність якої можна відновити до 80% за 33 хвилини на станції швидкої зарядки. Показники загалом не погані, але конкуренти пропонують набагато вищу потужність і кращу далекобійність, тому конкурувати буде досить складно.

Зовнішність моделі повністю відповідає поточним тенденціям над ринком. Від паливної версії Korando електрокар відрізняється заглушкою на місці решітки радіатора, іншим бампером, лючком зарядки на правому крилі та синіми акцентами на кузові. Салон теж повністю повторює кросовер із ДВС. У його оснащення увійшла мультимедійна система з 8-дюймовим екраном, цифрова панель приладів, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль і набір систем допомоги водієві. Ціна новинки стартує від 36 000 євро.