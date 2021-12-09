У ТКГ підготували новий документ щодо Донбасу

Українська сторона підготувала документ, який сьогодні може бути розглянуто на позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив представник Донецька у ТКГ Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Підготовлено документ, який сьогодні може бути розглянуто на позачерговому засіданні, якщо він влаштує всі сторони" , - сказав він.

Як повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови Української делегації у ТКГ Андрій Костін, зазначеним документом є проєкт заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів із посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

За його словами, проєкт розроблено з урахуванням проведених під час вчорашнього засідання ТКГ обговорень його ключових елементів і вже надіслано листом на ім'я спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена.

"У цьому самому листі міститься пропозиція щодо скликання сьогодні позачергового засідання ТКГ" , - додав він.

Спікер Української делегації у ТКГ Олексій Арестович зазначив, що під час вчорашніх консультацій ТКГ сторони домовилися, що Україна надасть пакет власних пропозицій із гуманітарних питань та безпеки.