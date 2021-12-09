У ТКГ підготували новий документ щодо Донбасу
Українська сторона підготувала документ, який сьогодні може бути розглянуто на позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ), повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив представник Донецька у ТКГ Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Підготовлено документ, який сьогодні може бути розглянуто на позачерговому засіданні, якщо він влаштує всі сторони", - сказав він.
Як повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови Української делегації у ТКГ Андрій Костін, зазначеним документом є проєкт заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів із посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.
За його словами, проєкт розроблено з урахуванням проведених під час вчорашнього засідання ТКГ обговорень його ключових елементів і вже надіслано листом на ім'я спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена.
"У цьому самому листі міститься пропозиція щодо скликання сьогодні позачергового засідання ТКГ", - додав він.
Спікер Української делегації у ТКГ Олексій Арестович зазначив, що під час вчорашніх консультацій ТКГ сторони домовилися, що Україна надасть пакет власних пропозицій із гуманітарних питань та безпеки.
"Рішення про проведення позачергового засідання залежатиме від розгляду листа української сторони в ОБСЄ та РФ. Але сьогодні (9 грудня - ред.) – навряд чи", - сказав Арестович.