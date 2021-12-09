Регулятор захистив клієнтів ПОН – ціну газу опустили

Споживачам, що опинилися без постачальника газу, "Нафтогаз" постачатиме блакитне паливо на пільговим тарифом у 7,96 грн/куб, повідомляє Економічна правда.

Про це заявили у Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Таке рішення НКРЕКП ухвалив на засіданні 9 грудня. Воно дозволить побутовим споживачам, які користуються послугами постачальника "останньої надії" (ПОН) отримувати газ на умовах базової річної пропозиції "Нафтогазу". Тобто, за ціною 7,96 грн за кубометр.

Наразі ПОН забезпечує природним газом понад 347 тисяч побутових споживачів. У зв’язку із тенденцією стрімкого підвищення цін на газ на 8 грудня ціна реалізації газу ПОНом становить 46,22 грн за кубометр.

Клієнти постачальника "останньої надії" протягом 60 днів мають змінити газову компанію та укласти з нею договір.

Постачальник газу останньої надії (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника. Наприклад, внаслідок банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою

У 2015 році ПОНом було обрано НАК "Нафтогаз України".