Тіло вбитого водія BlaBlaCar знайшли через п'ять років

Співробітники Служби безпеки України під час пошукової операції виявили тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Про це заявив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт було залучено спецтехніку Міноборони. Спецслужба отримала і перевіряє дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства", - розповів Дехтяренко.

Він додав, що попередньо кримінальне провадження за цим фактом кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомлялося, вранці 4 квітня 2016 року Позняков виїхав зі Львова в Київ, взявши із собою попутників через сервіс BlaBlaCar. Востаннє камери зафіксували автомобіль чоловіка на заправці за 40 км від столиці. Разом із ним були попутники. Зв'язок із Позняковим зник за 25 км від столиці в районі села Бобриця. 12 квітня стало відомо, що в одному з гаражів Києво-Святошинського району було виявлено автомобіль Познякова.

10 травня 2016 р. правоохоронці повідомили, що було встановлено й оголошено в державний розшук двох підозрюваних: Дмитра Голуба, 1979 р. н., позивний "Тоф", уродженця РФ, громадянина України, жителя м. Чернівці, який перебував у розшуку за пограбування, і Луку Кінгісеппа, 1991 р. н., позивний "Лука", уродженця і громадянина РФ, жителя м. Макіївки Донецької області.

5 серпня 2016 р. голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе повідомила, що поліція Хмельницької області затримала Голуба.

Другий підозрюваний - Кінгісепп, який три роки перебував у міжнародному розшуку, загинув у березні 2019 р. під час вибуху в київській квартирі.

28 травня 2019 року Києво-Святошинський районний суд Київської області визнав Дмитра Голуба винним і засудив його до довічного ув'язнення.

Сам Голуб на суді свою провину заперечував. На запитання, що сталося з тілом Познякова, він сказав: "Яке тіло, ви що, з глузду з'їхали? Тарас десь засмагає, а мені тут довічне позбавлення волі" .

Також повідомлялося, що Голуб під час засідання нецензурно висловлювався у бік батька вбитого Олександра. До цього Голуба протягом півтора року було відсторонено від судових засідань за хамську поведінку, нецензурну лексику та погрози.

7 грудня 2021 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційні скарги у справі про вбивство Познякова та залишив у силі довічний вирок для обвинуваченого Голуба.