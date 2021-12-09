Генштаб Росії назвав брехнею публікації про плани щодо вторгнення в Україну

Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов назвав брехнею публікації про плани щодо вторгнення до України, а переміщення військ всередині РФ не вимагають повідомлення на міжнародному рівні, повідомляє Ділова столиця.

Як заявив Герасимов, інформація про вторгнення Росії до України є брехнею.

"Країнами НАТО приділяється надмірна увага до переміщення військ по території Російської Федерації. Передислокація підрозділів в ході бойової підготовки — це рутинна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території і не вимагає повідомлення. Поширювана в ЗМІ інформація про нібито підготовлюване вторгнення Росії до України є брехнею" , — зазначив він.

Нагадаємо, президент України Зеленський на пресмарафоні 26 листопада сказав, що лідер РФ Володимир Путін має публічно заявити про відсутність планів нападу на Україну.