Стан арсеналів загрожує нацбезпеці - Рада громадського контролю НАБУ
Зберігання військових боєприпасів на аварійних арсеналах, будівництво яких заблоковано компаніями з орбіти забудовника М.Микитася, загрожує національній безпеці України. Таку заяву зробила Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для країни, що веде війну, мати вибухи та пожежі на військових складах неприйнятно. Склади не будуються! Боєприпаси зберігаються у неналежний спосіб. І це є прямою загрозою національній безпеці України. Це є корупцією та розкраданням там, де це може вартувати державі життів людей", - йдеться в поширеній заяві.
Також у ній викладені факти, які раніше озвучували низка ЗМІ у своїх розслідуваннях щодо будівництва трьох арсеналів у Калинівці, Богданівці та Цвітосі, які Міноборони у 2018 році замовило у компаній "Північно-Український Будівельний Альянс" і "БК "Укрбудмонтаж".
Зокрема, як повідомлялося у численних розслідуваннях, компанії з орбіти Микитася отримали майже 1 млрд гривень авансових платежів. Але з жовтня 2019 року припинили будівельні роботи, а до вже виконаних у Міноборони були серйозні зауваження. Тож військові звернулися до суду, старі контракти розірвали та уклали договори з новими підрядниками.
Однак "БК "Укрбудмонтаж" та "Північно-Український Будівельний Альянс" фактично блокують будівельні роботи на військових складах, наражаючи всю країну на небезпеку.
У заяві Ради громадського контролю НАБУ також зазначається, що Національна поліція, ДБР та НАБУ відкрили чотири кримінальні провадження щодо розкрадання коштів на будівництві цих арсеналів.