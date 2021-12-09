Стан арсеналів загрожує нацбезпеці - Рада громадського контролю НАБУ

Зберігання військових боєприпасів на аварійних арсеналах, будівництво яких заблоковано компаніями з орбіти забудовника М.Микитася, загрожує національній безпеці України.﻿ Таку заяву зробила Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для країни, що веде війну, мати вибухи та пожежі на військових складах неприйнятно. Склади не будуються! Боєприпаси зберігаються у неналежний спосіб. І це є прямою загрозою національній безпеці України. Це є корупцією та розкраданням там, де це може вартувати державі життів людей" , - йдеться в поширеній заяві.

Також у ній викладені факти, які раніше озвучували низка ЗМІ у своїх розслідуваннях щодо будівництва трьох арсеналів у Калинівці, Богданівці та Цвітосі, які Міноборони у 2018 році замовило у компаній "Північно-Український Будівельний Альянс" і "БК "Укрбудмонтаж".

Зокрема, як повідомлялося у численних розслідуваннях, компанії з орбіти Микитася отримали майже 1 млрд гривень авансових платежів. Але з жовтня 2019 року припинили будівельні роботи, а до вже виконаних у Міноборони були серйозні зауваження. Тож військові звернулися до суду, старі контракти розірвали та уклали договори з новими підрядниками.

Однак "БК "Укрбудмонтаж" та "Північно-Український Будівельний Альянс" фактично блокують будівельні роботи на військових складах, наражаючи всю країну на небезпеку.

У заяві Ради громадського контролю НАБУ також зазначається, що Національна поліція, ДБР та НАБУ відкрили чотири кримінальні провадження щодо розкрадання коштів на будівництві цих арсеналів.