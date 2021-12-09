Audi випустила прощальну серію спорткарів TT RS Heritage

Купе Audi TT RS з наступного року видалять з лінійки моделей у США, хоча звичайні TT та TT S все ще будуть доступні протягом 2022 року. Але подейкують, що німецький автовиробник збирається взагалі зняти цю модель з виробництва в кінці виробничого циклу, а замість наступного покоління випустити електричний кросовер з такою назвою, повідомляє 24 Канал.

Прощальна серія Audi TT RS Heritage Edition буде випущена тиражем у 50 машин. Спортивні купе будуть представлені в спеціальних кольорах від оригінальної Audi Quattro, причому кожного відтінку буде лише 10 машин.

Моделі Heritage Edition мають кілька інших оновлень на додаток до спеціальних колірних схем. Купе отримали особливі колісні диски на 20 дюймів з п’ятиспицевим дизайном і двоколірним антрацитовим покриттям. Кришки дзеркал мають алюмінієві накладки. Пакет видаляє з корми заднє антикрило, але є спортивний вихлоп з чорними овальними патрубками. Всередині кермо та селектор коробки передач покриті алькантарою. На килимках розміщено логотип RS.

Акуратним штрихом є логотип Heritage Edition на нижній частині задніх вікон з боку пасажира. Логотип включає порядок запуску п'ятициліндрового двигуна “1-2-4-5-3” та емблему Quattro.

Щодо двигуна, то під капотом спорткара залишається той самий 2,5-літровий п’ятициліндровий двигун з турбонаддувом, потужністю 394 кінські сили та з крутним моментом у 480 Ньютон-метрів. Він працює у парі з 7-швидкісним “автоматом” та системою повного приводу Audi Quattro. Від 0 до сотні спорткар прискорюється за 3,6 секунди.

Ціни на цю спеціальну модель починаються від 81 450 доларів у США, тоді як звичайна версія TT RS 2022 року коштує від 73 200 доларів. Продажі стартують на початку 2022 року.