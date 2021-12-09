Олена Кравець кардинально змінила імідж

Українська шоувумен та акторка комедійного шоу "Квартал 95" Олена Кравець здивувала підписників зміною образу. Артистку порівняли з російською естрадною співачкою Анжелікою Варум, повідомляє Обозреватель.

В новому амплуа зірка з'явилася в танцювальному відео з Олексієм Потапенко та Олею Поляковою. На кадрах, які Потап виклав на свою сторінку в Instagram, знаменитості рухалися під його пісню. ﻿Артисти станцювали тренд під композицію "Здравствуй опа, Новый год".

Зірки знялися в музичному відео. Джерело: Скриншот з Instagram @realpotap

Відома російська блондинка зробила коротку зачіску своєю родзинкою вже давно. Через те, що така стрижка є рідкістю поміж жінок, в аудиторії вона асоціюється саме з Анжелікою