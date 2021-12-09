Нарешті вдома: IKEA опублікувала рекламу "з Меркель"

У Німеччині компанія IKEA опублікувала рекламу з колишнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель у четвер, 9 грудня, повідомляє Корреспондент.

Компанія опублікувала схожу на сторінку одного з її каталогів фотографію із зображенням Меркель, що сидить у кріслі IKEA, та підписом "Нарешті вдома".

Фото: twitter.com/ikea_presse

Зазначимо, що у Німеччині та інші компанії вирішили подібним чином проводити Меркель з посади. Наприклад, фабрика з виробництва плюшевих іграшок у Кобурзі, Баварія, виготовила ведмежа, прототипом якого стала Меркель.

Фото: Nicolas Armer

У свою чергу компанія, що виробляє марципан Odenwälder Marzipan Konditorei, виготовила солодощі у вигляді голови Меркель.

Фото: t.me/HouseOfCardsEurope

Нарешті, музей мадам Тюссо у Берліні створив воскову фігуру Ангели Меркель, яка стоїть на тлі історичної будівлі Рейхстагу, де зараз проводить засідання Бундестагу.