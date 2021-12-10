Готуємо святкову Калиту - традиційний український корж

Прийшов час гастрономічної підготовки до різдвяних і новорічних свят. Одна з ﻿традицій ﻿ - випічка традиційного коржа - Калити. Його готували з маком, медом і горіхами до свята Андрія Первозванного 13 грудня, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Калиту колись пекли дівчата до вечора ворожінь і вечорниць, які проводилися в ніч на Андрія - з 12 на 13 грудня. У коржі мав бути отвір, в який протягували нитку і підвішували високо. Під час молодіжних розваг хлопці змагалися в майстерності: підстрибували і намагалися відкусити корж.

Калита може бути як пісною, так і ні. А оскільки зараз час Різдвяного посту, пропонуємо саме пісний варіант випічки.

Кілька порад для приготування Калити

Горіхи можуть бути будь-якими: кешью, бразильський, фундук, кедровий та інші (можна все це змішати). А замість родзинок можна додати сухофрукти і цукати (манго, диню, курагу, ананас, ківі, папайю).

Мак в Калиті обов'язковий, але до нього можна додати кунжут, кокосову стружку або мигдальні пластівці.

Готуємо святкову Калиту - традиційний український корж за рецептом Клопотенка
Фото: Так буде виглядати наша Калита

Інгредієнти для Калити:

  • Борошно - 500
  • Тепла вода - 250 мл
  • Соняшникова олія - 3 ст. л.
  • Мак з цукром (2:1) - 200 г
  • Мед - 2 ст. л.
  • Розпушувач - 1 ч. л.
  • Сіль - 1 щіпка
  • Волоські горіхи - 3 ст. л.
  • Суха журавлина або родзинки - 3 ст. л.

Покрокове приготування страви

  • Візьміть глибоку миску і всипте в неї 500 г борошна. Додайте дрібку солі, 1 ч. л. розпушувача і 250 мл теплої води. Трохи вимісити інгредієнти.
  • Додайте в тісто 3 ст. л. соняшникової олії і перемішайте.
  • Змішайте мак з цукром в пропорції 2:1, щоб вийшов 1 стакан (200 мл). Залиште 2 ст. л. маку для прикраси Калити.
  • За маком з цукром всипте 3 ст. л. сухої журавлини або родзинок. Залиште трохи родзинок для прикраси Калити. Тепер добре вимісіть тісто, сформуйте кулю і залиште відпочивати в мисці, накритій рушником 20 хвилин.
  • Поки тісто "відпочиває", включіть розігріватися духовку до 180 градусів.
  • Після візьміть тісто і акуратно зробіть отвір всередині.
  • Застеліть деко пергаментним папером, викладіть калиту, акуратно сформувавши форму. Прикрасьте святковий корж маком і родзинками. Поставте запікатися на 30 хвилин при температурі 180 градусів.
  • Після того, як калита приготувалася, візьміть силіконовий пензлик і змастіть корж зверху медом.

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