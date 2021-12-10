Готуємо святкову Калиту - традиційний український корж

Прийшов час гастрономічної підготовки до різдвяних і новорічних свят. Одна з ﻿традицій ﻿ - випічка традиційного коржа - Калити. Його готували з маком, медом і горіхами до свята Андрія Первозванного 13 грудня, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Калиту колись пекли дівчата до вечора ворожінь і вечорниць, які проводилися в ніч на Андрія - з 12 на 13 грудня. У коржі мав бути отвір, в який протягували нитку і підвішували високо. Під час молодіжних розваг хлопці змагалися в майстерності: підстрибували і намагалися відкусити корж.

Калита може бути як пісною, так і ні. А оскільки зараз час Різдвяного посту, пропонуємо саме пісний варіант випічки.

Кілька порад для приготування Калити

Горіхи можуть бути будь-якими: кешью, бразильський, фундук, кедровий та інші (можна все це змішати). А замість родзинок можна додати сухофрукти і цукати (манго, диню, курагу, ананас, ківі, папайю).

Мак в Калиті обов'язковий, але до нього можна додати кунжут, кокосову стружку або мигдальні пластівці.

Фото: Так буде виглядати наша Калита

Інгредієнти для Калити:

Борошно - 500

Тепла вода - 250 мл

Соняшникова олія - 3 ст. л.

Мак з цукром (2:1) - 200 г

Мед - 2 ст. л.

Розпушувач - 1 ч. л.

Сіль - 1 щіпка

Волоські горіхи - 3 ст. л.

Суха журавлина або родзинки - 3 ст. л.

Покрокове приготування страви