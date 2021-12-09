Прем'єр Великобританії став батьком усьоме

Прем'єр Великобританії став батьком усьоме

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон та його дружина Керрі оголосили про народження їхньої другої дитини. Про це посилаючись на представника пари, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Прем'єр-міністр та пані Джонсон раді оголосити про народження здорової дівчинки у лондонській лікарні раніше сьогодні", - заявила представник.
"Мати та дочка почуваються дуже добре", - додала вона.

Нагадаємо, що Керрі Джонсон оголосила про вагітність у липні у своєму Instagram-акаунті.

У квітні 2020 року у пари народився син Вілфред.

У британського прем'єра всього сім дітей. Двоє – від нинішньої дружини, четверо – від колишньої дружини Марини Віллер, а також позашлюбна дитина від мистецтвознавця Хелен Макінтайр.

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