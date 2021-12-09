Прем'єр Великобританії став батьком усьоме

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон та його дружина Керрі оголосили про народження їхньої другої дитини. Про це посилаючись на представника пари, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Прем'єр-міністр та пані Джонсон раді оголосити про народження здорової дівчинки у лондонській лікарні раніше сьогодні", - заявила представник.

"Мати та дочка почуваються дуже добре", - додала вона.

Нагадаємо, що Керрі Джонсон оголосила про вагітність у липні у своєму Instagram-акаунті.

У квітні 2020 року у пари народився син Вілфред.

У британського прем'єра всього сім дітей. Двоє – від нинішньої дружини, четверо – від колишньої дружини Марини Віллер, а також позашлюбна дитина від мистецтвознавця Хелен Макінтайр.