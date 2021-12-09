ПриватБанк можна було не націоналізувати – Олександр Дубілет

Звіти PricewaterhouseCoopers (PwC), які міжнародна компанія готувала для ПриватБанку ще до націоналізації, показували складну, але переборну ситуацію у банку. Клієнти панікували та забирали вклади на тлі ескалації ситуації на сході країни, заявив колишній голова правління банку Олександр Дубілет, повідомляє UBR.

"Коли [тодішній президент Петро] Порошенко і [на той момент голова НБУ Валерія] Гонтарева ухвалили політичне рішення націоналізувати ПриватБанк, звіти PwC стали для них однією з найбільших проблем" , - зазначив він.

За словами Дубілета, міжнародні експерти готували звіти щодо ПриватБанку останні кілька років перед його націоналізацією. До того ж, їх завжди приймав Нацбанк. Після націоналізації банку НБУ вимагав від PwC відкликати звіт, але компанія відмовилася.

Нацбанк відкликав ліцензію у PwC. Зі свого боку, аудитор подав на НБУ до суду та виграв його у всіх інстанціях.

"Таким чином, PwC фактично не погодився з НБУ про діру в капіталі банку, про 99% пов'язаних кредитів та інші фантазії" , - додав Дубілет.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд дозволив правоохоронцям проводити заочне розслідування щодо Олександра Дубілета у справі про збиток фінустанови на суму понад 8 млрд грн.