Alyona Alyona вперше представила публіці бойфренда

Українська реперка Alyona Alyona довгий час приховувала особистість коханого й не підтверджувала, що зустрічається з блогером Денисом. Та тепер вона офіційно представила його фанам, повідомляє 24 Канал.

Успішна українська виконавиця Alyona Alyona нарешті показала свого бойфренда. Здивування у мережі було мало, однак вперше за 10 місяців відносин реперка підтвердила стосунки з блогером із ніком Yoxden.

Виконавиця вперше опублікувала фото з коханим. Пара знялась в екстравагантній фотосесії на бежевому тлі. Денис позував на стільці у сірому вбранні з принтом та капелюху, тоді як Alyona Alyona сіла на коліна бойфренда.

Alyona Alyona з бойфрендом / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Реперка поділилась, що зустріч з Денисом – її доля. Вона також розповіла, що дуже відрізняється від коханого, саме тому вони й разом.