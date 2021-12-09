Alyona Alyona вперше представила публіці бойфренда
Українська реперка Alyona Alyona довгий час приховувала особистість коханого й не підтверджувала, що зустрічається з блогером Денисом. Та тепер вона офіційно представила його фанам, повідомляє 24 Канал.
Успішна українська виконавиця Alyona Alyona нарешті показала свого бойфренда. Здивування у мережі було мало, однак вперше за 10 місяців відносин реперка підтвердила стосунки з блогером із ніком Yoxden.
Виконавиця вперше опублікувала фото з коханим. Пара знялась в екстравагантній фотосесії на бежевому тлі. Денис позував на стільці у сірому вбранні з принтом та капелюху, тоді як Alyona Alyona сіла на коліна бойфренда.
Реперка поділилась, що зустріч з Денисом – її доля. Вона також розповіла, що дуже відрізняється від коханого, саме тому вони й разом.
"Склалося так, що з першої нашої зустрічі ми з Денисом більше не роз'єднувалися. З кожним днем ставало менше сумнівів у тому, що Денис – моя людина,", – зауважила зірка.