Oppo показала складний смартфон Find N

Oppo оприлюднила невеликий відеоролик та офіційне зображення свого першого складаного смартфона, обладнаного гнучким дисплеєм. Апарат зветься Find N, а його офіційний анонс відбудеться менш ніж через тиждень - 15 грудня, повідомляє 3Dnews.

Зазначається, що новинка є результатом чотирьох років досліджень та розробок. У ході створення цього флагманського пристрою було отримано шість поколінь прототипів.

У конструктивному плані модель Oppo Find N схожа на пристрій Samsung Galaxy Z Fold3. Новинка має формат книжки з великим гнучким дисплеєм, що складається всередину корпусу. На зовнішньому боці гаджета розташовується допоміжний екран, що дозволяє працювати з апаратом як традиційного моноблока.

Технічні характеристики смартфона Oppo поки що не розкриває. За чутками, розмір основного гнучкого дисплея 2K OLED становитиме близько 8 дюймів по діагоналі, частота оновлення – 120 Гц. Допоміжний екран матиме діагональ приблизно 6,5 дюйми. Пристрію приписують наявність процесора Qualcomm Snapdragon 888, бічного сканера відбитків пальців та акумуляторної батареї ємністю 4500 мА·год із підтримкою 65-Вт підзарядки.

Мережеві джерела повідомляють про наявність фронтальної камери, внутрішньої камери та потрійної камери на тильній панелі корпусу. Ціна очікується в межах 1500-1600 доларів США.