У Кабміні розповіли, як отримати "тисячу Зеленського"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українці можуть отримати анонсовану тисячу за вакцинацію у тестовому режимі вже цього року. Для цього потрібно подати відповідну заявку до 29 грудня, повідомляє РБК-Україна.

"Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку до "Дії" до 29 грудня цього року. Тобто, з 19 грудня по 29-те" , - сказав Шмигаль.

Наступного тижня у додатку "Дія" запустять бета-тестування послуги, за допомогою якої українці зможуть отримати тисячу гривень за вакцинацію від COVID. А нарахування грошей розпочнеться з 19 грудня.

"Сьогодні уряд затвердить порядок надання відповідних виплат. На першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня цього року через додаток "Дія". І вже наступного тижня буде запущено бета-тест цієї послуги Міністерством цифрової трансформації", - зазначив Шмигаль .

За його словами, для отримання грошей потрібно буде оформити віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально. Витратити гроші можна буде на квитки в кіно, потяги, літаки й так далі.