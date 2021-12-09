Укрзалізниця з 10 грудня підніме вартість квитків

"Укрзалізниця" не передбачає жодних підвищень тарифів на пасажирські залізничні перевезення у 2022 році. Втім, у цьому році трохи піднімуть ціни, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Цього року залізниця змінить комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків. Востаннє його переглядали у 2019 році, зазначили в УЗ.

З 10 грудня 2021 року фіксований збір буде складати 30 гривень замість 22 грн. Також комісійний збір - 20 грн - буде включено до вартості квитків на експрес Київ - аеропорт Бориспіль. Таким чином, починаючи з завтрашнього дня квитки на експрес коштуватимуть 100 гривень.

"Попри те, що зміна вартості квитків для пасажирів буде вкрай незначною - в середньому збільшиться лише на 3 %, для АТ "Укрзалізниця" таке підвищення дасть орієнтовно 6 млн гривень на місяць додаткових доходів" , - йдеться у повідомленні.

Також залізниця зменшує розмір комісійного збору за резервування квитків для групових замовлень. Відтепер вартість резервування місць в разі бронювання квитків для групи кількістю більше 30 осіб становитиме 50 гривень з дорослого пасажира та 35 гривень з осіб віком до 18 років.

Ціни на квитки у 2022 році не підніматимуть

У 2022 році планують новий підхід до формування цін на квитки у залежності від різних факторів, зокрема:

популярності напрямку,

часу придбання проїзного документа.