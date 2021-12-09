Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки (Оновлено)

Правління Національного банку ухвалило рішення збільшити облікову ставку до рівня 9% річних із 10 грудня 2021 року.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук на прес-конференції, що відбулася одразу після закінчення засідання Правління НБУ.

Рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, покращення інфляційних очікувань та забезпечення сталого зниження інфляції до мети 5%.

У жовтні зростання споживчих цін сповільнилося до 10,9% річних. За оцінками Національного банку, у листопаді інфляція продовжила сповільнюватись. Водночас, інфляція в Україні знижується повільно, тому Національний банк підвищив облікову ставку і готовий продовжити підвищення на найближчих засіданнях з питань монетарної політики, якщо це буде потрібно.

Нагадаємо, що попередня ставка 8,5% діяла з 9 вересня 2021 року.