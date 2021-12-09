Україна запускає електронну чергу на кордоні

Кабінет Міністрів схвалив реалізацію експериментального проєкту з організації управління чергами перед міжнародними пунктами пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення "Електронна черга перетину кордону", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер. Початок експериментального проєкту заплановано на 15 грудня 2021 року.

Метою проєкту значиться усунення черг автотранспорту перед пунктами пропуску шляхом створення сервісу та інфраструктури для прогнозування часу перетину кордону, створення інноваційних інструментів фінансування інфраструктури перетину держкордону.

До кінця 2023 року на основі досвіду реалізації проєкту має бути напрацьовано нормативні акти щодо управління чергами автотранспорту перед міжнародними пунктами пропуску.