Валютний ринок четверга: хід торгів

Інсайд про те, що Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку із завтрашнього дня, схоже, просочився на міжбанківський валютний ринок. Котирування безготівкового долара, які до цього плавно знижувалися, після 12 години впали нижче за рівень 27,10 гривень.

Ситуацію вже, за традицією, довелося рятувати Нацбанку. Спочатку регулятор викупив найдешевші пропозиції продажу в районі 27,07 гривень, а потім вийшов із великим ордером на покупку за цією ціною. За інформацією порталу «Курс України», НБУ готовий купити за цією ціною до 100 млн доларів. Рішучість регулятора передалася покупцям, і ті, хто зняв заявки, знову виставили їх трохи вище за рівень Нацбанку.

Пішли вниз ціни й на готівковому валютному ринку. Якщо вранці оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 27,20 гривень, то вже в обід він подешевшав до 27,14-27,15 гривень. І відчувається, що надвечір ми побачимо ще нижчу ціну: учора після обіду долар подешевшав навіть сильніше, ніж до обіду.

Євро на FOREX у першій половині дня коригується вниз після вчорашнього зростання до позначки 1,1353. На момент написання статті він опустився до 1,1309 долара. Причина – зростання долара проти більшості провідних світових валют. Готівковий євро в Україні також дешевшає. У Києві його ціна за півдня знизилася на 5 копійок – із 30,70-30,72 до 30,65-30,67 гривень.

Російський рубль явно втомився від різких рухів і сьогодні торгується у вузькому (як для російської валюти) діапазоні 73,50-73,70 рубля за долар. На місці залишилася і ціна готівкового рубля: як і вчора ввечері, його продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.