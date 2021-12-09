Нова мовна модель DeepMind у 25 разів швидше за конкурентів

DeepMind оголосила про створення однієї з найбільш вражаючих мовних моделей, що радикально відрізняються від усього, що було створено досі іншими групами дослідників, повідомляє Хайтек+.

Вона має всього 7 млрд параметрів, що в десятки разів менше, ніж у конкурентів, але швидше за їх у навчанні в 25 разів, повідомляє Technology Review. При цьому її використання приблизно на стільки ж дешевше. Примітно, що в моделі одразу закладено 7 мов, серед яких російська.

Протягом двох років після того, як OpenAI випустила мовну модель GPT-3, більшість провідних ІІ-лабораторій світу - Google, Facebook, Microsoft, а також кілька найбільших китайських компаній розробили свої системи генерації тексту. Великі мовні моделі стали провідним трендом у ІІ. Донедавна DeepMind, дочірнє підприємство Alphabet, яке прославилося алгоритмами, що перемагають людей в іграх, трималося від нього осторонь.

Але, зрештою, і DeepMind випустила свою мовну модель, зробивши її найефективнішою, найшвидшою і прозорішою на ринку. Її ключова особливість, що визначила всі плюси, в тому, що модель працює не як чорна скринька, в якій є все необхідне для генерації тексту, а використовує зовнішню пам'яттю у формі великої бази даних, що містить уривки різних текстів, які використовуються при роботі як шпаргалка .

Автори назвали модель RETRO (від Retrieval-Enhanced Transformer), і за продуктивністю вона не поступається нейромереж у 25 разів більшого розміру. Це означає, що на навчання буде витрачено менше часу та коштів, а аналізувати те, чого навчилася ІІ, стане легше — це допоможе позбавитися горезвісних упередженості та токсичності.

Мовні моделі пишуть тексти, пророкуючи наступне слово у реченні чи фразі. Чим більша модель, тим більше інформації про слово вона може вивчити під час навчання, що робить прогноз точнішим. У GPT-3 понад 175 млрд параметрів, модель Megatron (Microsoft) — 530 млрд. Такі обсяги обчислювальної потужності доступні лише найбагатшим організаціям.

Розробники RETRO йдуть шляхом скорочення витрат на навчання мовної моделі. Вони натаскали її на новинних сайтах, статтях з Вікіпедії, книгах і постах з GitHub, написаних десятьма мовами: англійською, іспанською, німецькою, французькою, російською, китайською, суахілі та урду. RETRO має лише 7 млрд параметрів, зате є база даних на 2 трлн фраз і пропозицій. Які навчаються паралельно, тобто швидше.

Коли RETRO генерує текст, вона шукає основу збігу. Це збільшує точність прогнозу. Використання зовнішніх ресурсів дозволяє досягти більшого з меншими витратами. Ідея не нова, але вперше результати такого підходу виявилися на рівні найкращих із сучасних мовних моделей.

Крім того, модель RETRO здатна впоратися з проблемою упередженості, дезінформації та «риторики ненависті». Проаналізувавши базу даних, простіше зрозуміти, звідки ІІ взяв конкретну інформацію та відфільтрувати її. Щоправда, це поки що теорія: DeepMind ще не перевіряла, як це працює.

Ще одна перевага RETRO – базу даних можна оновлювати без перенавчання нейромережі. Це означає, що додавати нову інформацію та видаляти застарілу можна буде швидко.