Кабмін затвердив стратегію скорочення держборгу України

Прямий державний борг України за підсумками 2021 року буде знижено до 56,9% ВВП, а до 2024 року – до 47%, заявив міністр фінансів Сергій Марченко, репрезентуючи стратегію управління держборгом до 2030 року на засіданні уряду у четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Серед показників досягнення мети (у стратегії – ред.), зокрема, зниження держборгу до ВВП до кінця 2024 року до 47%, а також збільшення боргу, номінованого у національній валюті до 51%", – сказав він під час урядового засідання, під час якого Кабінет Міністрів затвердив відповідну стратегію.