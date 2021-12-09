Платні камери в СІЗО: дію пілотного проєкту продовжили

Кабінет міністрів продовжив дію платних камер слідчих ізоляторів в рамках пілотного проєкту до 22 квітня наступного року. Відповідне рішення було прийнято сьогодні під час засідання уряду.﻿ Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram-каналі, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Кабмін продовжив термін реалізації експериментального проекту платних СІЗО до 22 квітня 2022 року" , - написав він.

Відповідно до порівняльної таблиці, відповідний пілотний проєкт, попередньо, мав тривати до 31 грудня поточного року.

За інформацією Мінюсту, з початку реалізації проєкту послугою скористалися 1099 разів, загальна сума доходів склала 6105,6 тис. грн, внаслідок чого було відремонтовано 108 безкоштовних камер на 716 ліжко-місць.

Нагадаємо що перші в Україні платні камери в рамках пілотного проєкту відкрилися в Лук'янівському СІЗО ще на початку травня 2020 року.