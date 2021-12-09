В ОП назвали час розмови Зеленського та Байдена

Розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена відбудеться сьогодні близько 19:30. Про це повідомив речник Офісу президента Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook﻿.

"Щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни", - написав у Facebook Нікіфоров.

Володимир Зеленський також планує дати розгорнутий коментар щодо розмови Байдена з Володимиром Путіним після того, як проведе розмову з президентом США.